LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Oslo 2023 in DIRETTA | J Boe davanti per dispersione | Giacomel in 6a posizione in grande rimonta

(Di sabato 18 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT FEMMINILE DIDALLE 15.00 13:01 Zero anche per Cappellari!! L’italiano entra tra i migliori quaranta, esattamente in 40maa 3’13”. 13:00 Continua l’ottima gara di! 100% a terra per l’azzurro, che sale in 6aa 1’31” dalla testa e meno di 30? dal podio! 12:59 Un errore per Doll, poligono pulito per Laegreid e Fillon Maillet, in seconda e terzarispettivamente a 56? e 1’06”. 12:59 33? per coprire i cinque bersagli e 10/10 a terra per J. Boe, che abbandona lo stadio quando gli altri devono ancora iniziare a sparare. 12:58 Johannes Boe è già al secondo poligono, l’ultimo a terra. 12:57si difende, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : 19/03 15:10 Mass Start F (ES1) N.B. Tutte le gare di Biathlon integralmente in live su Discovery+, diretta anche s… - VannucciMirko : WIERERRRRRR!!!!!ancora una grande vittoria......grazie Eurosport ,Rai etc per aver trasmesso sui vostri canali liv… - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA - Eurosport_IT : Pronti per tifare azzurri nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Ostersund ???????? Segui le gare LIVE… -

... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno sei le azzurre al via: ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si alza il sipario sull'ultima ... COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di. Si alza il sipario sull'ultima ... mentre la diretta streaming sarà disponibile su eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports. ...

LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Oslo 2023 in DIRETTA: si parte! Giacomel per la grande rimonta OA Sport

La diretta testuale dell’inseguimento maschile di Oslo, valido per le finali della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Saranno solamente due gli azzurri al via, ovvero Tommaso Giacomel e Daniele ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento maschile di Oslo Holmenkollen (Norvegia), gara valida per l’ultima tappa di Coppa ...