LIV Golf 2023 | Leishman in testa dopo il primo round a Marana

(Di sabato 18 marzo 2023) Marcè inilgiro della tappa del LIVin corso di svolgimento a, in Arizona. L’australiano ha chiuso con 65 (-6) colpi, uno di vantaggio nei confronti del terzetto di inseguitori formato dal messicano Abraham Ancer, dal sudafricano Louis Oosthuizen e dall’americano Matthew Wolff. Lo statunitense Dustin Johnson, ex numero 1 del world ranking e dominatore assoluto della prima stagione della Superlega araba, è 36esimo con 72 (+1) al pari, tra gli altri, del connazionale Bryson DeChambeau e dello svedese Henrik Stenson. ella competizione a squadre, il team “Torque GC” capitanato dal cileno Joaquin Niemann, con Mito Pereira, David Puig e Sebastian Munoz, con un totale di -10 è al comando davanti allo “Smash GC” di Brooks Koepka (con Chase Koepka, Jason ...

In Messico tante sorprese nelMayakoba s. Al termine del secondo round del primo torneo della Superlega araba 2023, nella gara individuale in testa alla classifica con un totale di 133 ( - 9) colpi gli americani Peter ...Ha preso il via la stagione 2023 della superlega araba di, con il primo round delMakayoba , in cui Paul Casey e Jason Kokrak condividono la prima piazza con uno score di 65 ( - 6) colpi. Dietro di loro, c'è un terzetto di inseguitori a 67 ( - 4): Peter Uihlein, Talor ...Si allarga il numero dei golfisti che giocheranno sule, di riflesso, si libera un posto per la compagine europea di Ryder Cup. Fra i tre professionisti attesi presto sulla SuperLega araba c'è infatti Thomas Pieters, oggi numero ... Continua a ...

La LIV Golf risponde al PGA Tour - GARE NotizieGolf

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Marc Leishman si prende la scena e la leadership negli Stati Uniti. A Marana, in Arizona, nel LIV Golf Tucson, secondo evento della Superlega araba 2023, l'australiano ha ...En stribe af verdens bedste golfspillere har sikret både børn og børnebørns økonomi med deres flotte karrierer. At de sidste år lod sig hverve til den hidsigt omdiskuterede LIV Golf Tour, gjorde bare, ...