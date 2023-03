L’Italia che ricicla | un’eccellenza nel mondo I numeri Conai

Leggi su formiche

(Di sabato 18 marzo 2023) Oggi è la Giornata mondiale del riciclo e non poteva essere celebrata meglio, visti i risultati comunicati dalper quanto riguarda il riciclo degli imballaggi: quest’anno si prevede che verrà raggiunto l’obiettivo del 75% dell’immesso al consumo, 11 milioni di tonnellate di packaging avviati a riciclo. Un risultato che supera di ben dieci punti percentuali quel 65% che l’Unione europea ha fissato per gli Stati membri da raggiungere entro il 2025. Nel dettaglio, in questo 2023 dovrebbero essereti il 77% degli imballaggi in acciaio; il 67% di quelli in alluminio; più dell’85% degli imballaggi in carta e cartone; circa il 63% di quelli in legno; il 59% degli imballaggi in plastica e bioplastica e l’80% di quelli in vetro. “Dobbiamo continuare a impegnarci, soprattutto in vista dei nuovi obiettivi di cuiè garante per ...