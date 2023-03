L' Inter-Juve di Boninsegna | tiferò per i nerazzurri

Leggi su agi

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - "Io sono natoista anche se i tre anni allasono stati indimenticabili con 2 scudetti, la Coppa italia e la Coppa Uefa. Ma il cuore resta nerazzurro, spero vinca l'": Robertoparte con una professione di fede nella suavista all'AGI in vista del derby d'Italia di domenica sera. Per il doppio ex Bonimba, soprannome coniato da Gianni Brera, "l'oggi è una delle squadre più in forma della Serie A, l'obbiettivo è arrivare secondi, subito dietro un Napoli così avanti e che vincerà meritatamente lo scudetto. L'anno scorso Inzaghi ha regalato il tricolore al Milan". Nel passato del 79enne ex bomber mantovano ci sono ben sette stagioni, uno scudetto e 113 reti in nerazzurro contro i 22 gol in tre stagioni in bianconero. La"è ...