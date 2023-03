“Li ha presi lei”. GF Vip 7, Oriana beccata con le mani nel sacco. Il furto ripreso dalla telecamera (Di sabato 18 marzo 2023) Qualche ora fa, nella giornata del 17 marzo, è arrivata la decisione da parte della produzione del GF Vip 7 di squalificare Daniele Dal Moro. L’ex tronista è stato eliminato dal programma in seguito all’ennesimo atteggiamento irruente avuto nei confronto di Oriana Marzoli. Tra i due, in questi lunghi mesi del reality, sarebbe nata una frequentazione, della quale si è parlato diverse volte durante le dirette. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono avvicinati molto soprattutto negli ultimi mesi, tuttavia non sono ancora riusciti a definire di preciso il loro rapporto. Ci sono stati continui alti e bassi tra i due all’interno del GF Vip 7. Soprattutto Daniele ha mostrato sempre poca fiducia nei confronti dell’influencer venezuelana. I dubbi sono stati soprattutto causati dalla brevissima frequentazione che Oriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Qualche ora fa, nella giornata del 17 marzo, è arrivata la decisione da parte della produzione del GF Vip 7 di squalificare Daniele Dal Moro. L’ex tronista è stato eliminato dal programma in seguito all’ennesimo atteggiamento irruente avuto nei confronto diMarzoli. Tra i due, in questi lunghi mesi del reality, sarebbe nata una frequentazione, della quale si è parlato diverse volte durante le dirette. Daniele Dal Moro eMarzoli si sono avvicinati molto soprattutto negli ultimi mesi, tuttavia non sono ancora riusciti a definire di preciso il loro rapporto. Ci sono stati continui alti e bassi tra i due all’interno del GF Vip 7. Soprattutto Daniele ha mostrato sempre poca fiducia nei confronti dell’influencer venezuelana. I dubbi sono stati soprattutto causatibrevissima frequentazione che...

