L'hanno stuprata in strada in tre, alla sbarra il guineano del branco dà la colpa alla vittima: "Mi provocava"

Afferrata per i polsi e trascinata dietro una siepe dove poi, in 3, L'hanno stuprata in strada. È accaduto la notte del 3 luglio in Piazza Napoli, a Milano. I tre aggressori sono ora a processo, con la pm Rossella Incardona che ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere per violenza sessuale aggravata. Eppure oggi, tra il racconto di uno degli aguzzini. E le ricostruzioni del gip Massimo Baraldo nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere – che ha parlato di stupro di gruppo con «modalità brutali». Messo in atto «quasi alla vista dei passanti» – se possibile aumenta la portata di orrore di quella drammatica vicenda. Un caso su cui hanno indagato i carabinieri, intervenuti sul posto grazie proprio grazie alle segnalazioni di alcune persone casualmente in zona, e che hanno arrestato il ...

