Lgbt | +Europa a manifestazione Milano | Magi ' no bimbi di serie A e serie B'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Più Europa sarà oggi a Milano alla manifestazione per le famiglie arcobaleno con una propria delegazione guidata dal segretario Riccardo Magi, insieme al deputato Benedetto Della Vedova e al gruppo milanese del partito. "Abbiamo lanciato la campagna iscrizioni 2023 a +Europa che si intitola 'Un passo più avanti' proprio perché per noi sui diritti e sulle libertà bisogna andare sempre più avanti. Qui però - afferma Magi- siamo in presenza non solo di un passo indietro, ma di una vera e propria crudeltà verso i bambini delle famiglie arcobaleno che chiedono soltanto di essere come tutti gli altri. Per questo governo invece ci sono bambini di serie A e bambini di serie B. Questo per noi è inaccettabile",

