**Lgbt: Conte, 'tutela diritti minori nulla a che vedere con maternità surrogata'** (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La trascrizione da parte delle Autorità comunali, a partire dalla nostra Chiara Appendino, che è stata capofila quando era sindaca a Torino, non ha nulla a che vedere con la legittimazione della maternità surrogata, ma è un atto di riconoscimento e di tutela dei diritti fondamentali dei minori". Così il leader M5S, Giuseppe Conte, su Fb. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "La trascrizione da parte delle Autorità comunali, a partire dalla nostra Chiara Appendino, che è stata capofila quando era sindaca a Torino, non haa checon la legittimazione della, ma è un atto di riconoscimento e dideifondamentali dei". Così il leader M5S, Giuseppe, su Fb.

