Lewis Hamilton litiga con la W14 | “Mercedes? Difficile guidarla”

(Di sabato 18 marzo 2023) Si addensano nubi sempre più scure, simili alla livrea della Freccia d’Argento. Laguidata dae George Russell ancora non ha regalato le risposte sperate nel venerdì che ha aperto le danze, in via ufficiale, del Gran Premio di Arabia Saudita di Formula 1. Una vettura, quella nera governata dal duo di piloti anglosassoni,da guidare e gestire. Parole dei diretti interessati che sono scesi in pista: l’undicesima posizione nelle Libere 2 dell’ex campione del mondo è la perfetta sintesi di tutte le enormi difficoltà che stanno vivendo dalle parti di Brackley.: “Stiamo lavorando molto, ma la macchina èda gestire…” (Credit foto – pagina Facebook Manchester Press Review)“Ho fatto fatica in entrambe le sessioni ...

In difficoltà anche, undicesimo al pomeriggio a 0996 da Verstappen. " foto LivePhotoSport "Non può pretendere la bacchetta magica, dopo la batosta subita in Bahrain e il polverone sollevato dalle dichiarazioni del sette volte iridato. Nelle PL di oggi la Mercedes ha presentato un paio di aggiornamenti utili sulle ...... la W14 sarà rivoluzionata a partire da Imola, per la gioia non solo del team principal austriaco, ma soprattutto die George Russell, i due che questa macchina devono guidarla in ...

Non può pretendere la bacchetta magica Lewis Hamilton, dopo la batosta subita in Bahrain e il polverone sollevato dalle dichiarazioni del sette volte iridato. Nelle PL di oggi la Mercedes ha ...