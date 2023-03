Leonor di Spagna | in cosa consiste il suo addestramento militare?

(Di sabato 18 marzo 2023) La principessadisi sta preparando all’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Per l’erede al trono, infatti, si avvicina il periodo del servizioobbligatorio. La Casa Reale diha annunciato in un comunicato stampa di questa settimana la 17enne intraprenderà i tre anni dientro la fine dell’anno per prepararsi al suo futuro ruolo di Capo di Stato del Paese. La Principessa delle Asturie è la figlia maggiore di re Felipe VI e della regina Letizia di. Essendo la prima nella linea di successione al trono borbonico, un giorno erediterà la corona di suo padre. Come regnante sarà anche comandante supremo delle forze armate spagnole. Per questo motivo tutti i sovrani intraprendono da tradizione una formazione e ...

ditorna dal Galles per un evento speciale insieme a mamma Letizia Ortiz e alla sorella Sofia. Il ritratto di famiglia è bellissimo - guarda PROSSIMA TAPPA SARAGOZZA -inizierà l'...Ad agostodiconcluderà la sua esperienza all'UWC Atlanti College, in Galles. Per lei in arrivo una nuova sfida: tre anni da soldato in giro per la(foto Getty) Mancano ormai una manciata ...Per questo la principessadista per intraprendere i tre anni di addestramento militare , seguendo le orme del padre, Felipe VI. Non potrà contare su alcun trattamento privilegiato e ...

Leonor di Spagna, principessa-guerriera: l'erede al trono si arruola ilGiornale.it

Leonor di Spagna, la futura regina si prepara al servizio militare. La figlia di Letizia Ortiz e Re Felipe sarà la futura regina.Per i prossimi tre anni Leonor di Spagna, figlia di re Felipe e della regina Letizia diventerà un soldato. Scopri di più su Amica.it ...