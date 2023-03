Leclerc | ' Sensazioni buone | nuovi pezzi promossi'

(Di sabato 18 marzo 2023) Dopo il Bahrain la Ferrari ha molto bisogno di lavorare sul passo gara, ed a maggior ragione Charlesche, già certo della penalità di 10 posizioni in griglia, sarà costretto a rimontare nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Gp Arabia:Leclerc 'le novità hanno funzionato, sensazioni buone' - F1 - ANSA - infoitsport : Gp Arabia:Leclerc “le novità hanno funzionato, sensazioni buone” - doctorhoover : RT @PieroLadisa: #Leclerc: 'Abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci aspettavamo. Difficile avere un’idea della n… - IlLigur3 : RT @PieroLadisa: #Leclerc: 'Abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci aspettavamo. Difficile avere un’idea della n… - glooit : Gp Arabia:Leclerc 'le novità hanno funzionato, sensazioni buone' leggi su Gloo -

... ed a maggior ragione Charlesche, già certo della penalità di 10 posizioni in griglia, ... Lein macchina fino a questo punto sono buone . Domani cercheremo di trarre il massimo dalla ...Lein macchina fino a questo punto sono buone". Lo afferma il pilota della Ferrari Charlesal termine del venerdì di prove libere del venerdì in vista del Gp dell'Arabia Saudita. "...Ledi entrambi i piloti sono state positive. Ferrari,: "Il passo è buono, il motore non preoccupa" . Sainz: "Siamo più vicini alla Red Bull" . F1, Max Verstappen: "Battaglia più ...

F1 | Ferrari, Leclerc: “Sensazioni positive, ma è difficile capire a che punto siamo rispetto agli a... F1grandprix.it

Le sensazioni in macchina fino a questo punto sono buone. Domani cercheremo di trarre il massimo dalla qualifica ma, dovendo scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia, ci concentreremo ...Le sensazioni in macchina fino a questo punto sono buone ... È di stato 0"549 il distacco sul traguardo tra Max Verstappen e Charles Leclerc al GP dell’Arabia Saudita del 2022. La gara visse di un ...