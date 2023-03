Le ultime da Castel Volturno (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme ha fatto terapie. Marfella non prenderà parte alla trasferta di Torino per una tendinopatia. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma domani allo Stadio Olimpico Grande Torino per la 27esima giornata di Serie A (ore 15). Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Demme ha fatto terapie. Marfella non prenderà parte alla trasferta di Torino per una tendinopatia.

