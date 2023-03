Le trasferte degli hooligans e il prosciutto sugli occhi (Di sabato 18 marzo 2023) 3Ultrà modello black blockUn'autentica strategia militare, stile black bloc, ha trasformato Napoli in un teatro di guerra e di devastazione. Strategia che si è potuta... Leggi su ilmattino (Di sabato 18 marzo 2023) 3Ultrà modello black blockUn'autentica strategia militare, stile black bloc, ha trasformato Napoli in un teatro di guerra e di devastazione. Strategia che si è potuta...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Ieri #Ceferin minacciava sanzioni per le società e le città che vietano le trasferte ai tifosi ospiti o che ne limi… - MessaggeroGol : @IlarioDiGiovamb “Rammarico per la società” hai scritto. Cosa ha fatto la società per evitare l’ennesimo scempio di… - tutto_attaccato : @realvarriale Sempre colpa degli altri. Poveri tifosi napoletani, a loro è sempre consentito tutto, mentre agli al… - Bouvet_Nemo : @LegaSalvini Per curiosità, il Governo italiano paga i danni in Italia quando gli ultras spaccano tutto? Il governo… - andreamusso97 : RT @mirkonicolino: Ieri #Ceferin minacciava sanzioni per le società e le città che vietano le trasferte ai tifosi ospiti o che ne limitano… -