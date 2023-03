Le terre rare “cinesi” come il gas russo? Ecco i pericoli che corriamo

(Di sabato 18 marzo 2023) Anche questo delleora è argomento di vasta attualità e se ne parla sempre più spesso. Se ne discute da quando le transizioni, reali, quella ecologica e quella digitale sono un refrain quotidiano, infatti, si dice che sono essenziali per la tecnologia di ultima generazione e che le grandi potenze se le contendono, ed entrambe le cose sono vere. Ma sono davvero così? Non proprio e non sono di certo “nuove”. Bisogna ricordare che già nel 2011 la Cina, per dare concreta dimostrazione di essere la vera potenza mondiale del mercato tecnologico ha ridotto del 75% l’esportazione dellefacendo schizzare i prezzi alle stelle, con picchi superiori all’850%. Però la recondita speranza di sfiancare le altre Nazioni si è rivelata una bolla perché il resto del mondo poteva vantare riserve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ma siamo a posto, secondo la simpatica EVI che problema c'è con le terre rare? Siamo pieni di litio. Ehm... - Gabbo314 : @sebamichelotti @DarioNardella Inoltre ci sono studi qualificati che hanno dimostrato come lo smaltimento delle bat… - andreir27174351 : @LarryKonigsberg @LennyBusker3 Non sono esperto dei controlli dei Mari ma gli USA controllano l'Informatica dopo la… - DiegoPugno : @UltimaGenerazi1 Ma perché non andate a scavare a mani nude con i bambini cinesi per estrarre litio e terre rare pe… - Maximix1970 : @AlexFondi @unchimico Risposta: Litio: Australia, Cile, Cina, Argentina, Brasile, Zimbabwe. Cobalto: R. D. del Con… -

'Non ci sono batterie senza litio, turbine eoliche senza, munizioni senza tungsteno', ha dichiarato Thierry Breton. 'Abbiamo risorse in Europa. Dobbiamo darci i mezzi per estrarle', ha ..."Siamo un Paese industriale e dobbiamo far sì che lepossano essere acquisite direttamente in Africa, non sfruttando come colonizzatori le risorse di quei Paesi, ma favorendo l'...Redazione Viterbo, 18.3.23 Su questo giornale avevamo tempo fa scritto che ai confini sud della nostra Provincia si erano trovate tracce del litio il prezioso minerale utile per la produzione di ...

Commissione Europea: proposta di legge su materie prime critiche (terre rare e litio) per il futuro green e digitale iGizmo.it

Il rischio della dipendenza dalla Cina sulle cosiddette terre rare non pone problemi solo di natura geopolitica, ma anche ambientale: la loro estrazione non è sempre portata avanti in modo sostenibile ...L'Ue vuole mantenere la sua competitività come leader nella transizione green, affiancandosi agli Stati Uniti e al Canada lontano da Pechino. Ma la ...