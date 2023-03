Le sirene del suprematismo bianco e la crisi neoliberale (Di sabato 18 marzo 2023) Cosa significa leggere il fenomeno del suprematismo bianco e il suo radicamento nelle culture e nelle società occidentali come parte del «dominio economico-finanziario e politico-militare americano», o meglio come uno first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 marzo 2023) Cosa significa leggere il fenomeno dele il suo radicamento nelle culture e nelle società occidentali come parte del «dominio economico-finanziario e politico-militare americano», o meglio come uno first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ado06408275 : RT @NotizieFrance: Arriva l’ambulanza a sirene spiegate: nessuna emergenza, porta gli ospiti tik-toker per l’inaugurazione del negozio. La… - f64klicso : RT @galatacla: STATISTI Governo assente e corona di fiori in ritardo: il pasticcio di Palazzo Chigi in via Fani per l'anniversario di Aldo… - marjoskj75 : RT @lisameyerildra1: In 45 anni non era mai successo. Quaranta minuti di ritardo alla commemorazione dello statista dc con il sindaco Gualt… - padigelsa : RT @NotizieFrance: Arriva l’ambulanza a sirene spiegate: nessuna emergenza, porta gli ospiti tik-toker per l’inaugurazione del negozio. La… - AlciatoMario : RT @NotizieFrance: Arriva l’ambulanza a sirene spiegate: nessuna emergenza, porta gli ospiti tik-toker per l’inaugurazione del negozio. La… -