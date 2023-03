(Di sabato 18 marzo 2023) A casa dei miei nonni durante il pranzo e la cena, rigorosamente a mezzogiorno e alle sette e mezza di sera, si stava in silenzio. Poteva succedere che gli adulti si scambiassero qualche parola, ma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... la vostra sarà un'estate di passeggiatee pensieri profondi ma creativissimi. Perfetta ... adesso che Giove vi offre una pausa dalle sue energie conviviali e vivaci fatte di feste e...... la vostra sarà un'estate di passeggiatee pensieri profondi ma creativissimi. Perfetta ... adesso che Giove vi offre una pausa dalle sue energie conviviali e vivaci fatte di feste e...

Le silenziose tavolate di una volta dove si capiva il senso della giustizia Il Foglio

Dove un tempo regnava l'ordine, ora c'è un caos che tradisce l'incomunicabilità fra i commensali. Una virtù che non si impara in nessun libro e che manca tanto in famiglia quanto nel dibattito ...