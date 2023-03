Le prove dell’Aia contro Putin: verbali e video mostrano che ha deportato almeno 6 mila bambini (Di sabato 18 marzo 2023) Lo zar ora è ufficialmente ricercato dalla Corte penale internazionale. Kiev esulta:«Decisione storica». Mosca: «Carta igienica» Leggi su corriere (Di sabato 18 marzo 2023) Lo zar ora è ufficialmente ricercato dalla Corte penale internazionale. Kiev esulta:«Decisione storica». Mosca: «Carta igienica»

