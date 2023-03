Le maglie di Salernitana-Bologna su MWS (Di sabato 18 marzo 2023) Dal fischio d’inizio della partita Salernitana-Bologna e fino a sabato 25 marzo alle ore 14:30, avrai la possibilità diaggiudicarti le maglie che i ragazzi di Thiago Motta indosseranno a Salerno. Inizia a collezionarle! Clicca QUI e potrai partecipare all’asta su MatchWornShirt.com Fonte articolo e foto: https://www.Bolognafc.it/news/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) Dal fischio d’inizio della partitae fino a sabato 25 marzo alle ore 14:30, avrai la possibilità diaggiudicarti leche i ragazzi di Thiago Motta indosseranno a Salerno. Inizia a collezionarle! Clicca QUI e potrai partecipare all’asta su MatchWornShirt.com Fonte articolo e foto: https://www.fc.it/news/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

