“Le Iene presentano | Inside” | i dettagli e le anticipazioni di domenica 19 marzo

(Di sabato 18 marzo 2023) “Le”: ecco ie ledi1919, in prime-time su Italia1, nel secondo appuntamento con “Le” l’inchiesta di Antonino Monteleone e Nicola Remisceg dal titolo “La misteriosa morte di Federico Tedeschi”, interamente dedicata alla vicenda di cronaca avvenuta il 26 novembre 2017 a Roma. Con contenuti esclusivi, nuove testimonianze e documenti inediti, l’inviato ripercorre le tappe di quanto accadde negli ultimi momenti di vita del giovane, alla luce delle tante domande che non trovano ancora risposta. Nel corso della puntata anche le dichiarazioni e le ricostruzioni di Luciano Garofano, ex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : - avespartacus : RT @redazioneiene: Domenica 19 marzo alle 20.30 su Italia1, appuntamento con '#LeIene presentano: #INSIDE', con @a_monteleone, dedicata all… - ChiefaVincenza : RT @redazioneiene: Domenica 19 marzo alle 20.30 su Italia1, appuntamento con '#LeIene presentano: #INSIDE', con @a_monteleone, dedicata all… - redazioneiene : Domenica 19 marzo alle 20.30 su Italia1, appuntamento con '#LeIene presentano: #INSIDE', con @a_monteleone, dedicat… - infoitinterno : Massacro di Ponticelli: mostri o innocenti? Stasera dalle 20.30 su Italia1 torna 'Le Iene presentano Inside' -

Su Italia 1, Lededicano un'intera intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riguardante il massacro di Ponticelli. La trasmissione 'Le: Inside' ha trasmesso domenica 12 marzo 2023 un'intera puntata dedicata all'inchiesta condotta da Giulio Golia e Francesca Di Stefano, dal titolo ' Mostri o Innocenti ', in cui sono ...La trasmissione Le: Inside domenica sera ha dedicato un'intera puntata all'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo "Mostri o Innocenti", in cui sono state ...La trasmissione 'Le: Inside' domenica sera ha dedicato un'intera puntata all'inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano dal titolo 'Mostri o Innocenti', in cui sono state ...

"Le Iene presentano: Inside", stasera in tv la prima puntata dell'anno: le anticipazioni Today.it

Tra queste una delle più presenti è quella legata ad un’eventuale crisi con Stefano De Martino. È stata inoltre ipotizzata persino una nuova gravidanza. In ogni caso ulteriori sviluppi potrebbero ...Max Angioni protagonista della squadra di Le Iene Show, arrivato nella trasmissione per la nuova ... l’ilarità degli spettatori presenti in sala, lui scarta mentalmente la battuta dal suo canovaccio, ...