Le forze dell'ordine blindano Roma: il piano per evitare incidenti al derby (Di sabato 18 marzo 2023) Capitale blindata nella domenica del derby Lazio-Roma, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l'allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri tra ultras. Saranno oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine in campo per evitare incidenti tra tifosi giallorossi e biancocelesti: servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazione delle due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi in campo domani intorno all'impianto del Foro Italico. Le prime chiusure di strade nella zona dell'Olimpico scatteranno già dalle 14. Un piano sicurezza già collaudato per gli altri derby capitolini, ma che sarà ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Capitale blindata nella domenica delLazio-, che si disputerà allo stadio Olimpico alle ore 18, dopo l'allerta diramata dal Viminale sul rischio scontri tra ultras. Saranno oltre mille gli uominiin campo pertra tifosi giallorossi e biancocelesti: servizi preventivi capillari sono già scattati nel pomeriggio in tutti i luoghi di aggregazionee due tifoserie. Controlli ad ampio raggio saranno invece messi in campo domani intorno all'impianto del Foro Italico. Le prime chiusure di strade nella zona'Olimpico scatteranno già dalle 14. Unsicurezza già collaudato per gli altricapitolini, ma che sarà ...

