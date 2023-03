Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano. Schlein: "Pronta una legge in Parlamento" (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - "Ci stiamo già muovendo, c'è qui anche Alessandro Zan, per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali". È netta la posizione della segretaria del Pd, Elly Schlein, durante la manifestazione di Milano. Si tratta, ha spiegato, di "una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle famiglie arcobaleno e alla rete Lenford. Saremo al loro fianco, come in piazza anche in Parlamento". "Oggi è stata una giornata di bellissima partecipazione qui in piazza della Scala - ha aggiunto - molte persone e molte famiglie rivendicano i loro diritti negati. Noi siamo ... Leggi su agi (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - "Ci stiamo già muovendo, c'è qui anche Alessandro Zan, per portare avanti anche inle aspettative che sono emerse dalla. Cioè di poter vedere riconosciuto peril diritto delle coppie omogenitoriali". È netta la posizione della segretaria del Pd, Elly, durante la manifestazione di. Si tratta, ha spiegato, di "unapreparata e scritta insieme alle associazioni, allee alla rete Lenford. Saremo al loro fianco, come inanche in". "Oggi è stata una giornata di bellissima partecipazione qui indella Scala - ha aggiunto - molte persone e molterivendicano i loro diritti negati. Noi siamo ...

