Le famiglie arcobaleno in piazza a Milano | “Per il governo i nostri figli non esistono più” Sul palco anche Sala | “Sono con voi” Il videoracconto

"Siamo arrabbiate. I nostri figli esistono, non si possono ignorare, anzi, è il momento giusto per chiedere una legge nazionale". Chiara è la madre di Leonardo, 3 anni e mezzo. Oggi è scesa in piazza della Scala a Milano insieme a migliaia di persone per protestare contro lo stop alle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali voluto dal governo. Sul palco si alternano le testimonianze di tante famiglie arcobaleno mentre in mezzo alla gente diversi esponenti dell'opposizione: dalla segretaria Pd Elly Schlein alla senatrice del M5s Chiara Appendino che attacca: "C'è un governo accecato dalla sua ideologia che toglie diritti a bambine e bambini creando bambini di serie A e di ..."

