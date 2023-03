Le banche falliscono? Un film già visto. Ora occhi aperti sui tassi (Di sabato 18 marzo 2023) Un film già visto. Stessa sceneggiatura, stesse scenografie, diversi gli interpreti. Non tutti, a dire la verità, vista la costanza presenza di un attore non protagonista: l’informazione e i media. Un film che inizia con il solito “colpo di scena”: il corpo morto riverso a terra sopra un tappeto di sangue ancora caldo. Parte l’attenzione mediatica: perché è successo? Chi sarà l’assassinio? Chi è il colpevole? Poi lo screenplay prevede alcuni flashback che, dopo pochi minuti, ti fanno avere la stessa reazione che, di solito, produciamo di fronte ai remake. Il film si intitola “morte di una banca annunciata” ed è nelle sale da una settimana. Partiamo dai fatti. La settimana scorsa ha dichiarato default la Svb (Silicon Valley Bank), banca americana che finanzia start up della economia innovativa e, dopo mesi di silenzio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Ungià. Stessa sceneggiatura, stesse scenografie, diversi gli interpreti. Non tutti, a dire la verità, vista la costanza presenza di un attore non protagonista: l’informazione e i media. Unche inizia con il solito “colpo di scena”: il corpo morto riverso a terra sopra un tappeto di sangue ancora caldo. Parte l’attenzione mediatica: perché è successo? Chi sarà l’assassinio? Chi è il colpevole? Poi lo screenplay prevede alcuni flashback che, dopo pochi minuti, ti fanno avere la stessa reazione che, di solito, produciamo di fronte ai remake. Ilsi intitola “morte di una banca annunciata” ed è nelle sale da una settimana. Partiamo dai fatti. La settimana scorsa ha dichiarato default la Svb (Silicon Valley Bank), banca americana che finanzia start up della economia innovativa e, dopo mesi di silenzio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnoFRAtanti : Mettono le sanzioni alla Russia e falliscono le banche americane. Seguiteli per altri consigli finanziari. - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Con l’aumento dei tassi scende l’#inflazione, ma si produce un disastro totale. Anche per le banche. Il meccanismo è semp… - ilfattoblog : 'Con l’aumento dei tassi scende l’#inflazione, ma si produce un disastro totale. Anche per le banche. Il meccanismo… - MinoParisi2 : RT @cristianoalice1: @ComitatoCentra1 Se ogni anno di sanzioni alke banche russe ne falliscono 3 in america conviene che glie le tolgano le… - ferdinandodelia : @marcocagnoli @aldoluz69 @MarianoGiustino il crollo è iniziato ma quello dell'occidente,doveva fallire la Russia fa… -