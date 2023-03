Lazio | Romagnoli carico in vista del deby | “Partita che si prepara da sola”

(Di sabato 18 marzo 2023) Alessionon ha dubbi: il derby è una gara a sé stante che non ha bisogno di particolarezione. Il giocatore dellaindella prossimadi campionato contro la Roma, in programma domani domenica 19 marzo alle ore 18.00, ha voluto commentare il clima che si respira in questi giorni nella Capitale. Specialmente sponda. Gli uomini di Maurizio Sarri avranno sicuramente fame e voglia di fare bene contro i giallorossi, specialmente dopo quanto successo durante la settimana. I biancocelesti infatti, hanno definitivamente abbandonato la competizione europea che stavano disputando: la Conference League. Ad eliminare laci ha pensato una squadra olandese, ovvero l’AZ Alkmaar. 1-2 all’Olimpico e 2-1 all’AFAS Stadion. Un duro colpo per ...

Lazio, Romagnoli: "Il derby con la Roma La partita delle partite" Virgilio Sport

