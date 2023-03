Lazio – Roma febbre altissima tra i tifosi, le loro sensazioni alla vigilia | VIDEO (Di sabato 18 marzo 2023) Lazio – Roma tifosi vigilia del derby della Capitale. La Città trattiene il respiro prima della sfida che tradizionalmente può valere una stagione, almeno per il “dominio cittadino”. Le due squadre arrivano con umori ben diversi a questo match, con i giallorossi che sono rimasti gli unici a portare alto il nome della Capitale in ... Lazio – Roma febbre altissima tra i tifosi, le loro sensazioni alla vigilia VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 18 marzo 2023)del derby della Capitale. La Città trattiene il respiro prima della sfida che tradizionalmente può valere una stagione, almeno per il “dominio cittadino”. Le due squadre arrivano con umori ben diversi a questo match, con i gialssi che sono rimasti gli unici a portare alto il nome della Capitale in ...tra i, leTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho in clima derby: 'Adesso la #Lazio non avrà una terza competizione europea vero?'+++ - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - giangiesp1 : @M1_Magnum Atalanta Lazio (andata) Juventus Roma (a/r) Liverpool ajax (a/r) Rangers (a/r) , però ehi. Non hanno dim… - EngLazio : A ROMA SOLO LA LAZIO -