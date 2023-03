Lazio-Roma, derby Champions alla pari. A San Siro Inter avanti sulla Juventus (Di sabato 18 marzo 2023) Un derby più difficile del solito da decifrare, almeno secondo i betting analyst. In quota si apre in perfetta parità il primo... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Unpiù difficile del solito da decifrare, almeno secondo i betting analyst. In quota si apre in perfettatà il primo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : In 2 mesi vi aspettano partite così così: 3 volte Inter-Juve 2 volte Inter-Benfica Potenzialmente 2 volte Inter-Mi… - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho in clima derby: 'Adesso la #Lazio non avrà una terza competizione europea vero?'+++ - CB_Ignoranza : ? Napoli ? Milan ? Inter ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio. Ai quarti di finale delle coppe europee p… - ArchilocoFe1983 : Gemellaggio Roma-Lazio ???? - giorgiaa_leuzzi : RT @donnalisiii: Antonè con le tue doti da veggente, ormai chiare a tutti, preannuncia il risultato del derby di domani (Lazio-Roma) così @… -