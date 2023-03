Lazio, l’attacco di Sarri a Tare non è passato inosservato (CorSport) (Di sabato 18 marzo 2023) Nel post partita di Conference League Maurizio Sarri aveva ammesso una certa inferiorità della sua Lazio, eliminata dall’Az Alkmaar: «Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta. Non siamo pronti… l’Az in Youth League ha battuto il Real Madrid 4-0, noi siamo in Primavera 2». Quando Sarri parla, spera che qualcuno nella dirigenza della Lazio interpreti le sue parole. Non solo il presidente Lotito, che pure in questa stagione non è esente da colpe. Il tema è l’eliminazione dalla coppa europea causata dalla squadra olandese. Quella di Sarri è un’accusa senza mezzi termini. Alla Lazio manca una struttura e la colpa, secondo il tecnico è anche di Tare. Chi, infatti, se non il direttore sportivo Tare ha come competenza quella di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Nel post partita di Conference League Maurizioaveva ammesso una certa inferiorità della sua, eliminata dall’Az Alkmaar: «Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta. Non siamo pronti… l’Az in Youth League ha battuto il Real Madrid 4-0, noi siamo in Primavera 2». Quandoparla, spera che qualcuno nella dirigenza dellainterpreti le sue parole. Non solo il presidente Lotito, che pure in questa stagione non è esente da colpe. Il tema è l’eliminazione dalla coppa europea causata dalla squadra olandese. Quella diè un’accusa senza mezzi termini. Allamanca una struttura e la colpa, secondo il tecnico è anche di. Chi, infatti, se non il direttore sportivoha come competenza quella di ...

