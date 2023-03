Lazio, clima teso dopo l’eliminazione: Sarri invoca la rivoluzione (Di sabato 18 marzo 2023) l’eliminazione dalla Conference League ha aperto un altro solco in casa Lazio e Sarri invoca la rivoluzione l’eliminazione dalla Conference League ha aperto un altro solco in casa Lazio e Sarri invoca la rivoluzione. L’allenatore ha mandato un chiaro messaggio a Lotito facendogli capire che ci sarebbe bisogno di un cambio tecnico magari allontanando Tare, con cui i rapporti non sono da tempo idilliaci. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 marzo 2023)dalla Conference League ha aperto un altro solco in casaladalla Conference League ha aperto un altro solco in casala. L’allenatore ha mandato un chiaro messaggio a Lotito facendogli capire che ci sarebbe bisogno di un cambio tecnico magari allontanando Tare, con cui i rapporti non sono da tempo idilliaci. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

