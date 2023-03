«Lavorare 11-13 ore al giorno, 7 giorni su 7 significa necessariamente rinunciare a qualcosa» (Di sabato 18 marzo 2023) Fabiano Minacci e Anthony Festa sono gli autori e creatori del sito Biccy.it che ormai da quasi 15 anni si è guadagnato un posto nel web come realtà autorevole per quanto riguarda la copertura di notizie relative all’universo entertainment, dalla tv ai social. Un lavoro faticoso quello di Fabiano e Anthony, che è stato ripagato negli anni dalla autorevolezza che il sito Biccy ha nel settore. Un punto di riferimento per le notizie sul mondo dello spettacolo, del gossip e dell’universo LGBTQ+. Inizia così la nostra intervista, da un tema che negli ultimi anni si è fatto strada nel discorso pubblico. Il lavoro del blogger o del creatore di contenuti online è un vero lavoro? LEGGI ANCHE > Biccy, il sito leader nell’intrattenimento in Italia che cerca la connessione con i propri followers L’intervista a Biccy: cosa significa gestire un sito di notizie sul mondo dello ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 18 marzo 2023) Fabiano Minacci e Anthony Festa sono gli autori e creatori del sito Biccy.it che ormai da quasi 15 anni si è guadagnato un posto nel web come realtà autorevole per quanto riguarda la copertura di notizie relative all’universo entertainment, dalla tv ai social. Un lavoro faticoso quello di Fabiano e Anthony, che è stato ripagato negli anni dalla autorevolezza che il sito Biccy ha nel settore. Un punto di riferimento per le notizie sul mondo dello spettacolo, del gossip e dell’universo LGBTQ+. Inizia così la nostra intervista, da un tema che negli ultimi anni si è fatto strada nel discorso pubblico. Il lavoro del blogger o del creatore di contenuti online è un vero lavoro? LEGGI ANCHE > Biccy, il sito leader nell’intrattenimento in Italia che cerca la connessione con i propri followers L’intervista a Biccy: cosagestire un sito di notizie sul mondo dello ...

