Laura Freddi, il dramma dei pignoramenti e lo spettro di finire sul lastrico: «Salvata dal Gf Vip» (Di sabato 18 marzo 2023) Laura Freddi, showgirl e conduttrice italiana, ha raccontato di aver attraversato un periodo non facile della sua vita da un punto di vista strettamente economico e grazie alla... Leggi su leggo (Di sabato 18 marzo 2023), showgirl e conduttrice italiana, ha raccontato di aver attraversato un periodo non facile della sua vita da un punto di vista strettamente economico e grazie alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @Corriere: Laura Freddi: «Mi vergognavo delle auto scassate di Bonolis. La moglie? Per me un odio virtuale» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Laura Freddi: «Mi vergognavo delle auto scassate di Bonolis. La moglie? Per me un odio virtuale» - ildenaro_it : Lo racconta la #conduttrice #tv in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. - Italia_Notizie : Laura Freddi: «Mi vergognavo a viaggiare sulle auto scassate di Bonolis. Ambra è ancora un’amica» - Corriere : Laura Freddi: «Mi vergognavo delle auto scassate di Bonolis. La moglie? Per me un odio virtuale» -