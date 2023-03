Laura Freddi: “Finanze prosciugate, il Grande Fratello Vip mi ha salvata” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Per colpa di una causa di lavoro era finita quasi sul lastrico ma grazie il ‘Grande Fratello Vip’ si è risollevata. Lo racconta la conduttrice tv Laura Freddi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le Finanze. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa”, sottolinea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – Per colpa di una causa di lavoro era finita quasi sul lastrico ma grazie il ‘Vip’ si è risollevata. Lo racconta la conduttrice tvin un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le. Purtroppo non sempre si incontrano persone oneste. Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Con le cartoline verdi degli avvisi di pignoramento avrei potuto farci un albero di Natale. Mi sono risollevata con il cachet delVip, una mano santa”, sottolinea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

