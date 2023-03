Latina, spari in via Parigi: 29enne vittima di un agguato (Di sabato 18 marzo 2023) Gli spari nella tarda mattinata di ieri in via Parigi, hanno fatto tremare i residenti del quartiere Toscanini a Latina. Una sequenza di colpi diretti contro un 29enne che si trovava nell’androne di un palazzo. La vittima, ferito alle gambe, è un volto già noto alle forze dell’ordine, ma su questo agguato ancora non se ne conoscono le ragioni. Le indagini dei carabinieri di Aprilia Sono i carabinieri di Aprilia ad essere stati allertati dai residenti, allarmati da quella sequenza di spari. E i militari sono alla ricerca degli autori. Cercano di dare un nome a coloro i quali ieri hanno esploso quei colpi, ma stanno anche scavando nella vita del 29enne per capire quale sia stato il movente. Oltre agli uomini dell’Arma sono stati chiamati a intervenire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) Glinella tarda mattinata di ieri in via, hanno fatto tremare i residenti del quartiere Toscanini a. Una sequenza di colpi diretti contro unche si trovava nell’androne di un palazzo. La, ferito alle gambe, è un volto già noto alle forze dell’ordine, ma su questoancora non se ne conoscono le ragioni. Le indagini dei carabinieri di Aprilia Sono i carabinieri di Aprilia ad essere stati allertati dai residenti, allarmati da quella sequenza di. E i militari sono alla ricerca degli autori. Cercano di dare un nome a coloro i quali ieri hanno esploso quei colpi, ma stanno anche scavando nella vita delper capire quale sia stato il movente. Oltre agli uomini dell’Arma sono stati chiamati a intervenire ...

