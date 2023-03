L' ateismo è un pericolo per le zeppole di San Giuseppe

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 marzo 2023) San, domattina metto la sveglia presto per andare a comprare le tue, prima che finiscano e prima che le proibiscano, perché lerichiedono la crema e la crema richiede il latte e il latte richiede gli allevamenti, adesso pure quelli nel mirino degli atei di Bruxelles e li chiamo atei perché atei sono, senzadio sono, senza colui che disse “Riempite la terra e soggiogatela”. Gli atei di Bruxelles, di volta in volta ambientalisti, animalisti, climatisti, covidisti, genderisti, omosessualisti, salutisti, ma sempre ugualmente statalisti, perché senza Stato queste loro ideologie non riuscirebbero a imporle, e sempre ugualmente atei, sempre bisognosi di falsi idoli da mettere al posto del vero Dio, sono la dimostrazione che nessuna civiltà può sopravvivere all’di massa. Fin quando ...