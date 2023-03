L' Atalanta torna a vincere | battuto Empoli in rimonta 2-1

(Di sabato 18 marzo 2023) AGI - È un avvio arrembante quello dei bergamaschi, che in appena quattro giri di lancette creano subito le prime due grandi occasioni del match: Pasalic colpisce male da ottima posizione su cross di Zappacosta, poi De Roon ci prova con una botta dal limite trovando la parata di Perisan. I toscani fanno fatica a uscire dal guscio, la Dea continua invece a fare la partita e al 34'a farsi vedere pericolosamente in avanti, con Pasalic che stacca di testa da corner costringendo Parisi a un salvataggio quasi sulla linea di porta. Poco più tardi, nel giro di un minuto, Zapata e lo stesso Pasalic hanno altre due ottime chances sempre con due colpi di testa, ma non riescono a inquadrare lo specchio. L'si salva, continua a soffrire, però incredibilmente al 45' e al primo vero tiro verso la porta passa a sorpresa in vantaggio: Baldanzi mette in ...

SERIE A - E' tempo di dare i voti ai protagonisti di Atalanta-Empoli, match valido per la 27ma giornata di Serie A. Buona partita nel complesso per la banda di Gasperini, che torna alla vittoria dopo ...L'Atalanta torna a sorridere in campionato dopo un periodo piuttosto complesso. I nerazzurri, infatti, sono tornati al successo in Serie A piegando 2-1 l'Empoli in rimonta. Tre punti pesanti, ma ...