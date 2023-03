L'aspetto delle donne mature oggi non solo è accettato, ma stimola il mondo della creatività» dice la star inglese, ora di casa in Salento (Di sabato 18 marzo 2023) Dame a tutti gli effetti anagrafici, e poi imperatrice, regina, principessa, spia internazionale, “Vacinada“ o scapigliata ribelle sullo schermo. Dopo 55 anni di carriera e più di 140 film, a Helen Mirren cosa resta ancora da sperimentare? Ha fatto teatro, cinema, televisione e, negli ultimi tempi, si è trasformata in un’icona (termine ora abusato, ma perfetto per lei) dell’alta moda internazionale e della bellezza over 50. L’Oréal l’ha scelta come ambasciatrice per la sua campagna You’re worth it (Te lo meriti) a 69 anni, e Checco Zalone, per farci sorridere in pandemia, le ha cucito addosso il personaggio della Vacinada… Tanto, lei in qualsiasi ruolo, è memorabile. Helen Mirren, regina dai mille volti ... Leggi su iodonna (Di sabato 18 marzo 2023) Dame a tutti gli effetti anagrafici, e poi imperatrice, regina, principessa, spia internazionale, “Vacinada“ o scapigliata ribelle sullo schermo. Dopo 55 anni di carriera e più di 140 film, a Helen Mirren cosa resta ancora da sperimentare? Ha fatto teatro, cinema, televisione e, negli ultimi tempi, si è trasformata in un’icona (termine ora abusato, ma perfetto per lei) dell’alta moda internazionale ebellezza over 50. L’Oréal l’ha scelta come ambasciatrice per la sua campagna You’re worth it (Te lo meriti) a 69 anni, e Checco Zalone, per farci sorridere in pandemia, le ha cucito addosso il personaggioVacinada… Tanto, lei in qualsiasi ruolo, è memorabile. Helen Mirren, regina dai mille volti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElleMorgenstern : Twisted Wonderland non si smentisce mai! Aspetto sempre con gioia i groovy delle nuove cards, perché so quanto sian… - ladymistake_ : @meandmilli Aspetto il retweet delle #nikiters anche solo per coerenza - lrn19_ : @TonioOfficiaI perché i punti non si fanno nelle prove libere l'unico aspetto negativo è che piloti saranno meno ab… - FelberStjepan : RT @StefanoBoeri: Devo ammettere che l’aspetto più inaspettato dei Boschi Verticali che abbiamo realizzato in parti diverse del mondo è la… - Cico2331Cico233 : @Atropos_Y Ho da piegare delle robe, ti aspetto? ?????? -