Landini torna a casa e flirta col Pd. Conte scaricato ora è in difficoltà (Di sabato 18 marzo 2023) La Cgil ritrova il rapporto privilegiato con i dem e sana lo strappo dell'odiato Renzi. Il leader del M5s è sempre più stizzito. Il sindacato cerca l'intesa pure con Giorgia. Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 marzo 2023) La Cgil ritrova il rapporto privilegiato con i dem e sana lo strappo dell'odiato Renzi. Il leader del M5s è sempre più stizzito. Il sindacato cerca l'intesa pure con Giorgia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... woodyal19092646 : @Nickconc Ah si, come dice la Costituzione? Landini, torna a studiare! - ASparaciari : Meloni era in grande difficoltà dopo i primi mesi di governo e la disfatta di cutro. Oggi, invece, al congresso del… - fanasca2 : @fattoquotidiano Un agglomerato di sfigati reduci del PD.... Landini dimettiti....e torna a dormire - SiVisPacem1970 : L'intervento di Giorgia Meloni al Congresso Cgil - Da ascoltare perchè dopo 27 anni un PdC torna a presenziare ques… - rosad24 : @La7tv Con i fascisti non si parla. Con chi lavora con i fascisti,, con chi si o torna di fascisti, con chi non bl… -