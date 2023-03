Landini contro Meloni: 'Mobilitazione e se necessario sciopero generale' (Di sabato 18 marzo 2023) sciopero generale e nessuno sconto ad un governo che premia i ricchi e gli evasori, di fatto legalizza l'evasione fiscale con la nuova riforma del fisco e con l'ipotesi di nuovo codice degli appalti ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023)e nessuno sconto ad un governo che premia i ricchi e gli evasori, di fatto legalizza l'evasione fiscale con la nuova riforma del fisco e con l'ipotesi di nuovo codice degli appalti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArturoP66023286 : #Landini riconfermato segretario della CGIL. Come nella tradizione comunista, come Xi jinping, come nei paesi dove… - graziolicarlo : In Francia i sindacati con gli attributi scendono in piazza per protestare duramente contro la riforma pensione, in… - paologargiulo1 : RT @CeresaRaffaele: Caro Landini ...Non si invita un presidente del consiglio neo fascista che non ha voluto andare sul luogo del relitto… - oldmanandsea1 : RT @mariamacina: Di Sergio Pizzolante La sinistra che non vorrei Schlein, Conte, Landini Guardiamo le ricette del Trio Schlein, Landini… - Lacasespoglia : RT @P_M_1960: In Francia i sindacati smuovono centinaia di migliaia di persone manifestando contro il governo che vuole innalzare di 2 anni… -