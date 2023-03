Landini confermato segretario Cgil: cosa gli regalano (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizio Landini è stato confermato segretario generale della Cgil, per lui un libro e un mazzo di fiori dopo la proclamazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Maurizioè statogenerale della, per lui un libro e un mazzo di fiori dopo la proclamazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flc_crea : RT @aureliomassimo2: Landini confermato segretario generale. “È il momento di avere coraggio, non ci fermeremo” - aureliomassimo2 : Landini confermato segretario generale. “È il momento di avere coraggio, non ci fermeremo” - CgilFirenze : ??? Congresso #Cgil a Rimini: #Landini confermato segretario generale. “È il momento di avere coraggio, non ci ferme… - cgiltoscana : COMPLIMENTI MAURIZIO! ??? Congresso #Cgil a Rimini: #Landini confermato segretario generale. “È il momento di avere… - tebaldi_andrea : Congresso #Cgil a #Rimini: Maurizio #Landini confermato segretario. Le sue parole nel mio nuovo articolo per Trend-… -