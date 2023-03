Landini: "Con Meloni diversità profonda. Pronti allo sciopero contro la delega fiscale" (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Sul fisco "siamo in presenza di una diversità molto profonda e consistente: siccome su quel punto abbiamo sentito che anche per Cisl e Uil e per tutto il sindacato non c'è possibilità confronto, è evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo sciopero". Cosi' il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Rimini, replicando all'intervento di ieri della premier Giorgia Meloni. "Vogliamo farlo con Cisl e Uil, abbiamo un incontro già fissato per la prossima settimana", ha detto ancora Landini riferendosi alla mobilitazione sul fisco. "C'è un punto fondamentale - ha spiegato il sindacalista - il 94% dell'Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati: noi non siamo più disponibili ad accettare l'idea di un ... Leggi su agi (Di sabato 18 marzo 2023) AGI - Sul fisco "siamo in presenza di unamoltoe consistente: siccome su quel punto abbiamo sentito che anche per Cisl e Uil e per tutto il sindacato non c'è possibilità confronto, è evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo". Cosi' il segretario generale della Cgil, Maurizio, a Rimini, replicando all'intervento di ieri della premier Giorgia. "Vogliamo farlo con Cisl e Uil, abbiamo un ingià fissato per la prossima settimana", ha detto ancorariferendosi alla mobilitazione sul fisco. "C'è un punto fondamentale - ha spiegato il sindacalista - il 94% dell'Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati: noi non siamo più disponibili ad accettare l'idea di un ...

