Landini: “Con Meloni diversità molto profonda, pronti allo sciopero” (Di sabato 18 marzo 2023) Con il governo e Giorgia Meloni c’è “una diversità molto profonda, molto consistente”. Lo ha sottolineato oggi Maurizio Landini, dopo le polemiche per la partecipazione della leader di Fratelli d’Italia al congresso della Cgil. Un invito contestato da alcuni delegati presenti a Rimini, che all’arrivo della premier ieri hanno lasciato la sala cantando “Bella Ciao”. Landini oggi ha assicurato che sulla riforma fiscale “non c’è possibilità confronto” per tutto il sindacato, compresi anche Cisl e Uil. “È evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo sciopero”, ha ribadito il segretario della Cgil, che si incontrerà già la settimana prossima con le altre due sigle confederali per discutere della mobilitazione. “C’è un ... Leggi su tpi (Di sabato 18 marzo 2023) Con il governo e Giorgiac’è “unaconsistente”. Lo ha sottolineato oggi Maurizio, dopo le polemiche per la partecipazione della leader di Fratelli d’Italia al congresso della Cgil. Un invito contestato da alcuni delegati presenti a Rimini, che all’arrivo della premier ieri hanno lasciato la sala cantando “Bella Ciao”.oggi ha assicurato che sulla riforma fiscale “non c’è possibilità confronto” per tutto il sindacato, compresi anche Cisl e Uil. “È evidente che dobbiamo avviare una mobilitazione con tutti gli strumenti, compreso lo”, ha ribadito il segretario della Cgil, che si incontrerà già la settimana prossima con le altre due sigle confederali per discutere della mobilitazione. “C’è un ...

