Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Landini chiude la quattro giorni di congresso della #Cgil a #Rimini e promette battaglia sui temi al centro dell… - filippo_largana : RT @sole24ore: ?? #Landini chiude la quattro giorni di congresso della #Cgil a #Rimini e promette battaglia sui temi al centro dell’agenda d… - SoniaLaVera : 'Pronti alla mobilitazione'. Landini chiude a Meloni e annuncia già lo sciopero - BinaryOptionEU : RT 'Cgil, Landini chiude il congresso: 'Con Meloni diversità consistenti, non escluso sciopero' . #Adnkronos - ItalyNowadays : Congresso Cgil, oggi si chiude. Landini: 'Distanze da Meloni, pronti anche allo sciopero'. #Politica… -

"La ricchezza la produce chi lavora". Lo ha detto il leader della Cgil, Mauriziochiudendo il Congresso della Cgil e riferendosi all'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni del giorno precedente. Poi ha parlato di fisco: "Non siamo più disponibili ad ...Il numero uno del sindacatola quattro giorni di congresso a Rimini e promette battaglia sui temi al centro dell'agenda di governo Prima dell'inizio del suo intervento, l'omaggio "ai compagni e alle compagne" della ...Per la chiusura del XIX congressosale sul palco con la felpa rossa della Cgil e parla alla platea, commosso, ed emozionato. " Nessuno si impegna nel sindacato per mestiere ma per cambiare la ...

Landini chiude congresso Cgil: su fisco non escluso sciopero - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Lo vogliamo fare insieme a Cisl e Uil", dice Landini, chiudendo qualunque porta all'interlocuzione, anche sulla delega fiscale, chiesta dal presidente del Consiglio, dimostrando, quindi, che l'invito ...