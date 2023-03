Landini a Meloni | “Come fai a votare per l’autonomia differenziata e poi a dire che sei per l’unità nazionale?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) “La premierha ricordato ieri il giorno del, un valore importante ma vorrei che se ne ricordasse non solo il 17 marzo, ma il 18, il 20, il 23. È una contraddizione,si fa aieri e poi venire qui il giorno dopo e parlare di unità?”. Lo ha detto Maurizio, segretario generale della Cgil, nel suo intervento di chiusura al XIX Congressoa Rimini. “La ricchezza la produce chi lavora – ha detto in un altro passaggio molto applaudito – Quando si nega questo elemento e si teorizza che la ricchezza la produce la finanza o l’impresa allora diventiamo tutti consumatori e non piu lavoratrici e lavoratori”. L'articolo proviene da Il Fatto ...