Lance Reddick, morto di infarto l'attore della serie 'The Wire' e di 'John Wick': aveva 60 anni (Di sabato 18 marzo 2023) È morto all’età di 60 anni l’attore Lance Reddick. Il corpo è stato ritrovato il mattino del 17 marzo verso... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) Èall’età di 60l’. Il corpo è stato ritrovato il mattino del 17 marzo verso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : É morto Lance Reddick Il corpo dell'attore, celebre per il suo ruolo in The Wire e per aver recitato in John Wick,… - RaiNews : Lance Reddick, attore di The Wire e John Wick, è morto all'età di 60 anni. Keanu Reeves gli dedica il quarto capito… - Corriere : Morto a 60 anni l’attore Lance Reddick, il tenente Cedric Daniels della serie «The Wire» - andreastoolbox : Keanu Reeves dà il suo addio a Lance Reddick: «John Wick 4 è dedicato a lui» #Reeves #Keanu #dà #suo #il ??????? - sportli26181512 : Lance Reddick, morto di infarto l'attore della serie 'The Wire' e di 'John Wick': aveva 60 anni: È morto all’età di… -