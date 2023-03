Lance Reddick: morto a 60 anni “Charon” di John Wick (Di sabato 18 marzo 2023) Il mondo del cinema è ancora scossa dall’improvvisa scomparsa di Lance Reddick. Tuttavia, la sua eloquente presenza continuerà in diversi progetti cinematografici e televisivi che aveva completato prima della sua morte all’età di 60 anni. Che ruolo aveva Lance Reddick in John Wick? Nell’ultima settimana, Reddick ha rilasciato interviste a sostegno di John Wick: Capitolo 4, l’ultimo film della serie d’azione di successo di Keanu Reeves. Il film, che ora sarà dedicato al defunto attore, uscirà la prossima settimana e dovrebbe debuttare con un franchise di 70 milioni di dollari al botteghino nazionale. In esso, Reddick riprende il ruolo di Caronte, il portiere del Continental Hotel di New York. I ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 18 marzo 2023) Il mondo del cinema è ancora scossa dall’improvvisa scomparsa di. Tuttavia, la sua eloquente presenza continuerà in diversi progetti cinematografici e televisivi che aveva completato prima della sua morte all’età di 60. Che ruolo avevain? Nell’ultima settimana,ha rilasciato interviste a sostegno di: Capitolo 4, l’ultimo film della serie d’azione di successo di Keanu Reeves. Il film, che ora sarà dedicato al defunto attore, uscirà la prossima settimana e dovrebbe debuttare con un franchise di 70 milioni di dollari al botteghino nazionale. In esso,riprende il ruolo di Caronte, il portiere del Continental Hotel di New York. I ...

