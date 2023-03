Lance Reddick è morto a soli 60 anni, i fan di The Wire e Fringe si stringono intorno alla famiglia (Di sabato 18 marzo 2023) Lance Reddick è morto. Con grande sconforto questa mattina i fan italiani hanno appreso della partita di un attore intenso quanto prolifico attore che ha guadagnato fama interpretando un comandante della polizia in The Wire ma anche in John Wick, nella serie Amazon Bosch e il cult Fringe. L’attore è morto venerdì a soli 60 anni e la conferma è arrivata dal suo addetto stampa che non ha spiegato il perché o le cause della morte. In un primo momento si è parlato subito di cause naturali e di un possibile infarto ma non c’è ancora una conferma ufficiale. Lance Reddick ha iniziato la sua carriera tv nel 1996 con piccoli ruoli in New York Undercover, The West Wing fino a quando nel 2002 è stato scelto per interpretare il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 marzo 2023). Con grande sconforto questa mattina i fan italiani hanno appreso della partita di un attore intenso quanto prolifico attore che ha guadagnato fama interpretando un comandante della polizia in Thema anche in John Wick, nella serie Amazon Bosch e il cult. L’attore èvenerdì a60e la conferma è arrivata dal suo addetto stampa che non ha spiegato il perché o le cause della morte. In un primo momento si è parlato subito di cause naturali e di un possibile infarto ma non c’è ancora una conferma ufficiale.ha iniziato la sua carriera tv nel 1996 con piccoli ruoli in New York Undercover, The West Wing fino a quando nel 2002 è stato scelto per interpretare il ...

