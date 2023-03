Ladro finì schiacciato da un bancale a Cattolica: il gestore del supermercato a processo per omicidio (Di sabato 18 marzo 2023) La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per l’amministratore di un supermercato di Cattolica per la morte di un pregiudicato 47enne, rimasto schiacciato da un bancale mentre cercava di rubare alcune bottiglie di acqua minerale. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. L’amministratore del supermercato di Cattolica a processo per omicidio colposo L’amministratore della società che si occupa della gestione del Conad Superstore del centro commerciale Diamante di Cattolica è accusato di cooperazione in omicidio colposo. La vicenda che nell’aprile scorso aveva portato alla morte di un 47enne che viveva di piccoli espedienti, aveva avuto una vasta eco mediatica. L’uomo voleva portare via delle bottiglie d’acqua da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) La Procura di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio per l’amministratore di undiper la morte di un pregiudicato 47enne, rimastoda unmentre cercava di rubare alcune bottiglie di acqua minerale. Ne dà notizia Il Resto del Carlino. L’amministratore deldipercolposo L’amministratore della società che si occupa della gestione del Conad Superstore del centro commerciale Diamante diè accusato di cooperazione incolposo. La vicenda che nell’aprile scorso aveva portato alla morte di un 47enne che viveva di piccoli espedienti, aveva avuto una vasta eco mediatica. L’uomo voleva portare via delle bottiglie d’acqua da ...

