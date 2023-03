‘La vita in tasca’ | di Simona Sparaco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Ecco chi ci ha rovinato la vita. Sileri racconta di essere stato minacciato dal capo di gabinetto del suo ministro:… - Gitro77 : Se continua così, questi psicopatici inseriranno la vita umana tra le attività inquinanti. Dall'Unione Europea non… - nelloscavo : Niente è impossibile se ci si mette d'impegno. Era un compito difficile, impervio, al limite dell'umano: chieder… - Huaweia9 : @FratellidItalia Quale Italia? Ormai non esiste più siamo colonia degli americani grazie a voi e alla sinistra. Bra… - qllagher : la mia vita è ingiusta -

Per i peccati contro, percattiva testimonianza che sporca il bel volto della Madre Chiesa, per i peccati contro il creato, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Per le mie falsità, le mie ...... pur estendendosi a un numero massivamente importante di persone, rischia di assorbirnevolubilità più o meno capricciosa,volatilità obbligatoria cui è costretta per assicurarsi lunga. ...Come in Occidente, allungarelavorativa di una persona ha due principali implicazioni:prima è che ci saranno meno nonni per sostenere e aiutare giovani famiglie con figli.seconda è ...