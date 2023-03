La sirenetta | il numero dei non mi piace e di commenti negativi al trailer è impressionante

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 marzo 2023) Ilde Laè fuori solo da 5 giorni ma ha ottenuto una marea di non mimolto ironici. Sin dalla scelta di casting della sua protagonista il live action Disney Laè sempre stato molto contestato. Molti fan non hanno infatti gradito la scelta della giovanissima attrice afroamericana Halle Bailey, originaria di Atlanta in Georgia, per il ruolo di Ariel. Proprio ieri l'attore Josh Gad ha preso le difese della Bailey. Non nato sotto i migliori auspici, dunque, il film continua ad avere dei riscontri non promettenti, dal momento che ilufficiale lanciato 5 giorni fa ha ottenuto quasi 1 milione e 142mila non misu 9 milioni e 147mila visualizzazioni contro solo 211mila mi …