La sfida degli Istituti Agrari: lavoro ai giovani e sviluppo delle aree interne

Benevento – Per fermare lo spopolamento e la desertificazione delle aree interne, in gran parte rurali, bisogna investire sull'agricoltura. Lo strumento per creare competenze nel settore sono gli Istituti Agrari, che vanno potenziati e pubblicizzati per la loro valenza educativa e sociale. Per concretizzare questa prospettiva che diventa sempre più indispensabile per garantire sostenibilità ambientale, qualità e sicurezza alimentare, è necessario un cambio di passo e di mentalità, nonché un racconto diverso di queste scuole. Su questo orizzonte si è sviluppato il convegno dedicato a "Il ruolo degli Istituti Agrari per l'agricoltura del futuro", promosso dal "Galilei Vetrone" di Benevento e svoltosi nell'Aula Magna della sede ...

