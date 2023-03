La sfida | aumenta il vantaggio di Meloni su Schlein Migranti | bisogna fare di più per fermare gli sbarchi

(Di sabato 18 marzo 2023) Il governo italiano dovrebbedi più perglidegli immigrati clandestini. E' questa l'opinione della netta maggioranza dei cittadini come dimostra il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 62,2% del campione... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edmondd_ : @luciodigaetano La tua è una sfida verso la storia, vuoi proprio rischiare la vita se la tensione sociale aumenta. - Reply_ITA : Con la crescente spinta verso la trasformazione digitale, aumenta anche la richiesta da parte delle aziende di real… -

il numero di gettoni che si possono ottenere: Più gettoni : aumenterà la quantità di ...con alcuni giocatori che non riescono a scalare di rank o giocatori che sentono di non avere unadi ...Adesso testa alladi settimana prossima contro Novate". ENGINUX CALOLZIOCORTE " PEZZINI ... Il secondo tempo il divarioesponenzialmente. La difesa di Mandello si chiude e l'attacco degli ...Lache attende sia la Cgil che il Pd è gigantesca ma c'è una sola possibilità di vincerla: ... Far vedere ai lavoratori piattaforme infinite che non diventano mai leggi alla lungala ...

PiazzaPulita, sfida a due Meloni straccia Schlein: il sondaggio Liberoquotidiano.it

Ma non sono tutte rose per Schlein che "fa segnare una flessione di due punti nell’indice di gradimento rispetto al dato pubblicato su queste pagine la scorsa settimana: si tratta di un calo ...